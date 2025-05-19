新北三峽車禍 涉肇事駕駛嚴重氣血胸手術中

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市三峽發生重大車禍，造成多人死傷。涉嫌肇事余姓駕駛仍在亞東醫院手術，據了解，駕駛為嚴重氣血胸外，還有腹內臟器傷害，手術後將轉加護病房。檢調將等意識清醒後釐清。

新北市三峽區北大國小外今天下午發生重大車禍，根據警消資料，事故當下造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至晚間10時止，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治，釀成3死、12人輕重傷嚴重事故。

依據亞東醫院公布的資料，三峽車禍共有4名傷患被送到亞東醫院，分別為1名女性、1名70多歲男性，及兩名女童。

亞東醫院創傷科主任林恆甫晚間接受聯訪表示，4名傷患中有3名重傷，1名到院前無呼吸心跳。這名無呼吸心跳的女性傷患急救時，發現有嚴重頭部外傷、頸椎傷害，經急救2小時仍不治。

據了解，另有2名女學生，其中1人右大腿骨折，已安排手術，目前術後情況穩定但仍需加護觀察；另外1人韌帶與肢體傷害，正評估是否有創傷後壓力症候群（PTSD）初期反應，將由創傷科與兒童精神專科醫師介入評估後治療。

至於涉嫌肇事的余姓男駕駛，院方說，到院時，並不清楚傷患的身分與當時肇事狀況。該男子送醫時意識不清，經診斷有胸腹腔內出血、與臟器受損等，正在手術中搶救治療，目前無法提供事故發生狀況。

林恆甫表示，院方正全力照護所有傷者，並持續與家屬溝通，提供心醫療與心理支持，後續也將配合相關單位釐清事故細節，協助受害家庭走過創傷，早日恢復健康。

肇事余姓駕駛住在三峽區龍恩里，里長黃家賢今晚前往板橋亞東醫院，希望探視余姓駕駛妻子及關懷其餘傷者家屬。

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黃家賢接受聯訪時表示，本案檢調單位已經著手調查。肇事者是龍恩里熱心服務的環保志工、也曾當選模範父親。獲悉意外後，他感到相當震驚，不知道是否有身體或藥物的因素，相信會在余姓男子意識清醒後，由檢調單位釐清、給予公平公正的說明。

黃家賢說，里長的心願是希望傷者都能夠早日平安脫險。目前尚未能與余姓男子的妻子聯繫上，且因為余男夫妻的兒女都在國外，故以關心里民的態度前往醫院探視。（編輯：黃名璽）1140519