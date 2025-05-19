目擊三峽車禍 國中生：車從後方衝出來 安全帽碎片在空中飛

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北市三峽區今天下午發生重大車禍，三峽國中一名女學生目擊事發經過心有餘悸地說，當時是放學時間，車子從她身後衝過來，只差一步就會撞上她。

根據警消資料，這起重大交通事故當下造成15人輕重傷，分別被送往恩主公、土城、亞東等醫院救治，4人到院前心肺功能停止（OHCA）。截至下午6時30分，其中1名身分不詳年約40歲女子、2名10餘歲的女學生傷重不治，釀成3死、12人輕重傷嚴重事故。

新北市政府警察局三峽分局以訊息說明，7旬余姓男子下午駕駛自小客沿國成街往復興路方向，於上述路口闖紅燈，當時學成路通學巷下午4時至5時禁止進入，且當時是學生放學，國成街與國光街號誌於下午4時至4時30分爲「行人保護時相」啟動，四面號誌全紅狀況。

警方指出，余男擦撞路口3輛普重機車、1輛自行車，再往前沿復興路132巷，衝撞至分隔島才停下。

就讀三峽國中3年級的女學生受訪時說，「我看到一大片灰塵，還有安全帽碎片在空中飛。我本來一個人走路，那台車從我後面衝來，真的只差一步就撞上我了。」

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校內多名學生因這起嚴重事故死傷的三峽國中聲明表示，今天放學路上發生重大交通事故，校方在第一時間啟動緊急應變機制，通報教育主管機關，並由校長率領行政團隊前往各大醫院慰問、協助學生與家屬處理相關事宜。

校方呼籲，全體師生與社會各界共同為傷者祈福，期盼學生平安康復，早日回到校園。明天起學校會啟動校內輔導機制，針對學生、家長與教職員工進行心理支持與創傷危機處理，全力協助師生因應此次突發事件所帶來的情緒衝擊。（編輯：黃名璽）1140519