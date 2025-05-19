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三峽重大車禍 卓榮泰指示衛福部成立緊急醫療專案

2025/5/19 17:52（5/19 18:01 更新）
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新北市三峽區北大國民小學外19日下午發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，消防局指出，已知16人受傷，其中4人到院前心肺功能停止（OHCA）。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國民小學外19日下午發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，消防局指出，已知16人受傷，其中4人到院前心肺功能停止（OHCA）。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者高華謙台北19日電）新北市三峽區北大國小外今天發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞，導致4人OHCA送醫。行政院發言人李慧芝說，行政院長卓榮泰對事故相當痛心，已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患。

新北市三峽區北大國小外今天下午4時許發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞10餘名路人，4人到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，傷者分別送恩主公、土城、亞東等醫院救治中。

李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰對於事故感到相當痛心，目前已指示衛福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷患，盼傷者早日康復，並請教育部、內政部及相關單位積極協助家屬，並儘速釐清事故發生原因。（編輯：謝佳珍）1140519

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