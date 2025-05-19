三峽重大車禍多名國中生遭撞 家長哭紅眼趕到醫院
2025/5/19 18:48（5/19 19:11 更新）
（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市三峽區北大國民小學外今天下午發生重大車禍，造成多人重傷送醫；有家長哭紅了眼趕到土城長庚醫院，也有家長在急診室前合十焦急等候奇蹟。
據了解，這起車禍造成16人輕重傷，其中不少是國中生，其中5人送往土城長庚醫院急救，傍晚共有2名大人骨折輕傷，但3名小孩重傷，其中1人OHCA（到院前無呼吸心跳）。
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家長焦急在急診室前等候，也有家長哭紅了眼，一路走進急診室，而現場醫護及市府官員都在一旁說明及安慰家屬，市長侯友宜也在下午5時許來到醫院探視。
據院方初步說明，重傷者多是頭部重創，經手術後，目前已轉加護病房觀察中。（編輯：李淑華）1140519
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