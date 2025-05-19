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三峽車禍目擊者見兒童被撞 警方肇事現場蒐證[影]

2025/5/19 18:26（5/19 18:51 更新）
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新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，鑑識人員於現場勘查。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，鑑識人員於現場勘查。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者林恕暉新北19日電）新北市三峽區國成街與國光街口今天下午4時許發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，目擊者指出，被害兒童倒地位置離第1肇事地點約20至30公尺，「覺得很恐怖」。

林姓目擊者告訴中央社記者，事故發生當下正騎車回到店內，便聽見1台轎車發出疑似引擎加油聲的巨大聲響高速向前衝，並撞到有3名小學生，且撞擊地點離小學生倒地位置約20至30公尺，自己也差點被撞到。回憶當時情形仍覺得很恐怖。

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其他目擊者則跟中央社記者說，車輛先撞到民眾後，再撞擊離第1肇事現場約50公尺外的中央分隔島；而遭受撞擊的兒童，倒下地點則離國成街與國光街口約20至30公尺。

警方目前正在車禍現場蒐證，並可見到鑑識人員測量肇事現場，採集相關證據。（編輯：黃名璽）1140519

#三峽區
#新北市
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞，導致4人到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，警方正在現場蒐證。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，一輛自小客車不明原因衝撞，導致4人到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，警方正在現場蒐證。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，車輛保險桿散落在復興路110巷，距離第1肇事地點約20公尺。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區北大國小外19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，車輛保險桿散落在復興路110巷，距離第1肇事地點約20公尺。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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