三峽車禍目擊者見兒童被撞 警方肇事現場蒐證[影]
2025/5/19 18:26（5/19 18:51 更新）
（中央社記者林恕暉新北19日電）新北市三峽區國成街與國光街口今天下午4時許發生1輛自小客車不明原因衝撞多名路人重大意外，目擊者指出，被害兒童倒地位置離第1肇事地點約20至30公尺，「覺得很恐怖」。
林姓目擊者告訴中央社記者，事故發生當下正騎車回到店內，便聽見1台轎車發出疑似引擎加油聲的巨大聲響高速向前衝，並撞到有3名小學生，且撞擊地點離小學生倒地位置約20至30公尺，自己也差點被撞到。回憶當時情形仍覺得很恐怖。
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其他目擊者則跟中央社記者說，車輛先撞到民眾後，再撞擊離第1肇事現場約50公尺外的中央分隔島；而遭受撞擊的兒童，倒下地點則離國成街與國光街口約20至30公尺。
警方目前正在車禍現場蒐證，並可見到鑑識人員測量肇事現場，採集相關證據。（編輯：黃名璽）1140519
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