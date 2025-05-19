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新北三峽車禍4人送亞東醫院 其中1女子命危

2025/5/19 18:03
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（中央社記者黃旭昇、陳婕翎新北19日電）新北三峽發生重大車禍，消防局表示，4人送到板橋亞東醫院，其中1名女子到院前無呼吸心跳等生命跡象，1名男子正在急救。另有2名女學生意識清醒接受治療中。新北市長侯友宜探視後，前往其他醫院。

亞東醫院表示，針對三峽北大國小旁車禍共收治4名傷者，包含1名女性（身分不詳）正在搶救中，預計轉入加護病房；70多歲男性搶救中，將轉入加護病房；1名10多歲女孩，已進行電腦斷層掃描，預計轉入加護病房觀察、另1名10多歲女孩，僅輕微外傷，目前於急診外科處置中。

消防局表示，4名傷患送到醫院後，由醫院接手檢傷分類與治療。其中1名女子到院時無呼吸心跳，其餘1男子與2名女學生正接受治療。

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侯友宜稍早第一時間趕到亞東醫院瞭解狀況並探視傷患，隨後接著趕往土城醫院及三峽恩主公醫院。

市府副秘書長張其強在亞東醫院關心後續，交通局長鍾鳴時探視完亞東醫院傷患後，已前往三峽事故現場。（編輯：黃名璽）1140519

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