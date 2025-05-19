三峽重大車禍肇事7旬駕駛 骨折昏迷治療中

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）今天下午三峽北大國小外發生重大車禍造成15人輕重傷，新北市警局長廖訓誠晚間表示，肇事駕駛為7旬的余姓駕駛，目前因骨折與昏迷正在治療中，將等適合進行筆錄後進一步釐清。

廖訓誠晚間到亞東醫院瞭解狀況，肇事者為7旬余姓駕駛，初步了解，頭部有擦挫傷、骨折，醫院正給予外傷與內傷檢驗治療。

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他說，會請醫院對肇事駕駛抽血檢驗是否有酒精成分，目前駕駛無法言語，不能製作筆錄，並將在適當時機進一步釐清肇事原因。

這起重大交通事故發生在下午4時許，正值學校放學，已知肇事駕駛衝撞造成15人輕重傷，其中4人到院前心肺功能停止（OHCA），傷者分送恩主公、土城長庚、亞東等醫院救治。（編輯：陳清芳）1140519