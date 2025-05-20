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台灣擬成立主權基金 台經院：管理單位須中立是關鍵

2025/5/20 11:30
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）總統賴清德於就職週年談話表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台。台經院院長張建一表示，資金來源可思考從稅收超徵提撥，請央行投資部分，或是政府撥預算，其中很重要關鍵是管理單位一定要中立。

賴總統今天就職滿1週年，上午他在總統府敞廳發表談話，向民眾報告1年成果與未來擘劃。賴總統表示，放眼全球，投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

台灣經濟研究院今天舉辦2025亞洲政經景氣展望研討會，張建一接受媒體聯訪時談及主權基金議題，他認為，過去台灣對主權基金的討論非常多，資金來源也一直有各種論述，但實際上不太可能動用外匯存底，因為涉及會計科目的資產負債。

張建一表示，主權基金可以做，但必須解決錢的問題，除了政府撥預算，過去幾年台灣稅收常常超徵，或許可思考是否能從超徵部分撥出一部分成立主權基金，若希望央行出資，也要與央行溝通降低疑慮，或是由央行投資部分資金即可。

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張建一認為，政府要成立主權基金，第一是資金來源的問題，第二個關鍵則是「管理單位一定要中立」，央行已經肩負金融穩定、物價穩定、匯利率等，而且央行成立目的不是要賺錢，主權基金則是戰略性投資，目的就不相同。

張建一表示，成立主權基金有其好處，除了提高國家收益，賺到的錢也可用於有利國家經濟安全的政策，或投資前瞻基礎建設，特別是人工智慧（AI）相關，但資金來源須符合政府規定，也要審慎評估利害關係人的疑慮，管理部分務必要中立，找專職單位執行，並接受民意監督。（編輯：林淑媛）1140520

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