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朱立倫：全民期待賴總統親自召集國安簡報

2025/5/20 12:58（5/20 13:03 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）總統賴清德今天說，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，國民黨主席朱立倫表示，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報；對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，因應變局；賴總統也應親赴立法院說明國政。

賴總統就職滿一週年，今天上午在總統府敞廳以「迎風轉型 穩健前行」為題發表談話，他宣布將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

朱立倫則透過臉書回應表示，全民期待是由賴總統親自召集國安簡報，內容應包括國防安全、經濟安全、能源安全、社會安全、科技安全、環境安全等國家安全議題，並進行朝野對話。

朱立倫說，大家盼望朝野和諧，共同帶動民眾團結面對挑戰。也提醒政府，中華民國所面對的挑戰絕非一朝一夕，更不是開完一場簡報就能解決。唯有建立制度化、具實質內容的朝野對話機制，才能消除彼此的猜忌與攻防，務實面對現實局勢。同時，對於國安議題，更應建立「國安跨黨機制」，因應變局。

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朱立倫也說，賴總統也應親赴立法院說明國政，這不僅是賴總統過去一年尚未兌現的承諾，更是展現對人民、對國會、對立院多數黨所代表多數民意的基本尊重。

朱立倫認為，賴總統身為執政黨的黨主席，黨對黨的溝通，已經整整遲到了一年，他將會隨時等待賴主席朝野溝通的電話。人民期待朝野放下鬥爭、攜手向前。賴總統今天終於試著邁出一小步，也期盼賴總統更有勇氣，踏出停止司法追殺與政治仇恨的一大步。天佑台灣，台灣加油。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1140520

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