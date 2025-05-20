總統就職週年談話 外媒聚焦美台關稅與對中國立場

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（中央社台北20日綜合外電報導）總統賴清德今天發表就職週年談話。外媒報導角度聚焦總統淡化台美關稅緊張、強化自我防衛之餘仍盼與中國對話等面向。

賴總統今天在總統府發表執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素。和過往不同的是總統主動談話內容未特別著墨兩岸議題，僅提到因應統戰威脅的17條，希望朝野支持提升國家韌性的預算。

美聯社以標題「台灣總統淡化與美關稅緊張 稱朋友間的摩擦」報導，指賴總統發表就職一週年演說和聚焦台灣應對美國關稅衝擊和中國軍事威脅的策略時，採取相對包容的語調。

美聯社認為，賴總統以台美間貿易緊張只是「朋友之間難免有摩擦」，對與華府進行中的關稅談判展現樂觀態度。

路透社以標題「賴總統：台灣期盼和平並與中國對話 但仍需強化防衛」報導，聚焦於賴總統今天於就職週年傳達台灣希望和平並與中國對話，因為「戰爭沒有贏家」，政府仍需持續強化台灣的防衛力量等角度。

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法新社以標題「台灣的賴總統就職週年 受政治亂象所苦」報導，指總統今天迎來就職一週年，然而賴政府正面對中國的軍事壓力、美國的關稅威脅，以及國內的政治紛亂。

報導提到賴總統發表執政週年談話並答覆媒體提問時承諾捍衛民主，也強調只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。（譯者：陳亦偉）1140520