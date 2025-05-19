朱立倫：計時等待 總統何時召見在野黨主席對談

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（中央社記者劉冠廷、實習記者朱英鳳台北19日電）國民黨主席朱立倫今天說，「總統賴清德說這段時間為了朝野能夠對談和解，做了努力但不得其門而入」，他正式宣布計時等待，看賴總統何時召見在野黨主席，做朝野對談，各種形式都好，只要能解決問題，一定全力以赴。

國民黨智庫上午召開「賴總統就職一週年執政滿意度民意調查」記者會，針對兩岸關係、司法公正、經濟發展，及因應美國關稅戰政府的表現等發表民調數據。

朱立倫表示，賴總統指這段時間為了朝野能夠對談和解，做了努力但不得其門而入。他訝異賴總統竟然當著媒體說謊，不用打草稿，一定是幕僚亂寫的稿子。這1年來他呼籲了多少次，希望朝野能坐下來談，得到的卻是關起門來鬥、罷免、消滅在野黨。

朱立倫強調，既然賴總統已經講了，他正式宣布在此計時等待，看賴總統何時要召見在野黨主席，做朝野對談，國是會議或是各種形式都好，只要能夠解決問題，能為台灣好，一定全力以赴。他呼籲總統不要空口說白話、睜眼說瞎話，對內搞內鬥對外無能。

此外，國民黨上午召開記者會，國民黨智庫副執行長凌濤說，「民進黨發言人吳崢指賴總統是譴責中國設兩岸交流的前提」。但大家都清楚，現在是賴總統在設賣台的前提，他並質疑，賴總統現在脫口而出台灣是可以被賣的，是不是政府已經被共諜侵蝕。

與會的國民黨台北市議員柳采葳表示，賴總統從來沒拜會在野黨主席，卻天天開記者會罵在野黨，這不是矛盾，是虛偽。520登場的不是「光明的未來」，而是一個綠色威權政府的延續，在野黨不會閉嘴，也不會害怕，會代表人民喊出大家的怒吼。

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國民黨立法院黨團上午也召開記者會表示，賴總統執政滿一週年，除了司法清算，在能源政策、美國對等關稅等皆一事無成；提醒賴總統，要把心思放在國政，人民才會給予滿意評價。

國民黨團首席副書記長羅智強說，賴總統要把心思放在國政，人民才會給予滿意評價。媒體民調顯示的不滿意度如此的高，是善意的提醒，請賴總統浪子回頭。（編輯：萬淑彰、蘇龍麒）1140519