立院協商司法院人事同意權案與延會事宜 朝野無共識

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院朝野黨團今天協商司法院人事同意權案處理期程及延會事宜，朝野針鋒相對，立法院長韓國瑜提及「民進黨團的一龍二鳳」等語也成攻防過程。討論2小時，朝野對司法院人事同意權案及延會事宜未達共識。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法院會4月18日處理國民黨團提案，希望立法院第11屆第3會期延長會期至114年7月31日止。

此外，國民黨立委所提「反廢死」、「反戒嚴」2項公投提案，已排入16日立法院會討論事項議程。

立法院今天下午舉行朝野協商，討論司法院人事同意權案、第11屆第3會期延長會期，以及反廢死、反戒嚴公投案等12案。

會議開始，韓國瑜建議將司法院人事同意權案跟延會相關事宜這2個案子，一起討論。

台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，民眾黨團主張延會到7月31日，把福國利民的案子處理完，而且司法院人事同意權案也非常重要。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，國民黨立法院黨團對司法院人事同意權案提出復議，等復議案結束後再來談，否則談不下去，且這兩個主題並不相同。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇說，國民黨團確實有提復議，但民進黨團沒有提案要處理，這很奇怪，感謝韓國瑜把司法院人事同意權案列為第一案，總統賴清德應該希望立法院趕快處理。

王鴻薇指出，立法院法定會期到5月底為止，現在連司法院人事同意權案、國家通訊傳播委員會人事同意權案都還沒有處理，還有預算解凍案、行政院提出的新台幣4100億元特別條例草案等法案也要處理，根本不可能在5月底完成，國民黨團也爭取要在特別條例納入普發現金新台幣1萬元，希望能夠延會到7月底。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，國民黨團提復議將人事同意權案暫時凍結在院會的程序，如果要解除，應該要循院會程序，到底是誰在拖延。

吳思瑤也說，至於延會部分，只要是基於公共利益、真正福國利民的法案、有正當性，當然可以談，但在野立委提出的訴求只是出於政黨私心，礙難同意，而且在野陣營想普發現金、慷國家之慨，根本是因為怕罷免。

韓國瑜見朝野爭執不下宣布休息。休息結束後，民進黨團書記長陳培瑜發言，抗議韓國瑜在會議開始時稱「民進黨的一龍二鳳到了沒」，這種說法令人不舒服、歧視。吳思瑤也表達抗議，認為這是嚴重性別歧視、物化女性。

韓國瑜說，他沒有任何的歧視、絕無侮辱，也沒有任何的惡意，會這樣說是希望能讓肅殺的氣氛可以緩和，如果大家以後一定要這麼嚴謹也可以，以後這種玩笑話他就降低。

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國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、羅智強等人分別提到，一龍二鳳是讚美的意思，而非羞辱，龍跟鳳也是吉祥話，沒有不敬的意思。

朝野討論約2小時許，對於司法院人事同意權案處理期程及延會相關事宜，未取得共識下，繼續討論各黨團推派代表組成「經費稽核委員會」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」相關事宜等3案後散會，並簽署協商結論，包括請各黨團於21日中午12時前，將中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案的提案，送至財政委員會彙整等。（編輯：林興盟）1140515