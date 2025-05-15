綠指立院延會是為挽救罷免危機 藍批腦子只想罷免

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（中央社記者郭建伸台北15日電）國民黨團提議立法院本會期延會至7月底。民進黨團批評，國民黨團盼把握時間通過普發現金的法案，用人人有獎方式挽救罷免危機；國民黨團反駁，民進黨團的腦子想的永遠是罷免，心中只有政治沒有人民。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。國民黨團日前提案，希望立法院第11屆第3會期延長會期至114年7月31日止，此案日前在院會交付黨團協商。

朝野黨團今天下午協商有關司法院人事同意權及國民黨團提出的反戒嚴、反廢死公投等案，各黨團幹部在會前接受媒體訪問談及延會議題。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，若是要審查福國利民的議案，黨團當然會支持，但從媒體揭露狀況，國民黨團提議延會到7月底，恐怕是有涉案的國民黨立委盼獲得立法院會期保護傘，保護他們免受司法偵辦，但這是否屬實，可交由社會公評。

吳思瑤指出，另一個國民黨團極力爭取延會的目的，是盼把握時間討好選民，通過挽回民意的法案，急切希望通過普發現金條例，用人人有獎方式挽救罷免危機。

吳思瑤批評，藍白毀憲亂政一整年，通過的惡法如此多，亂砍總預算苦果現在社會仍在承擔，若天真以為通過幾個討好的法案就能挽回民意，那未免把台灣民主想像得太廉價；如果要延會，就應好好審查新台幣4100億元特別條例，而不是用延會交換政治條件。

國民黨團書記長王鴻薇受訪表示，目前包含大法官與NCC人事案、4100億元特別條例、各部會解凍案等都需要時間處理，國民黨團才提出延會提案，希望朝野有充分的審查時間；民進黨之前故意拿總預算案操作大罷免議題，因此立法院應盡快處理接下來議案，不讓民進黨團再有操作藉口。

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對於吳思瑤指延會是為通過普發現金法案挽救罷免危機，王鴻薇說，民進黨團的腦子想的永遠是罷免在野黨立委，卻完全不思考人民需要的是什麼，普發現金與對等關稅的產業支援互相連動，民進黨團難道會認為4100億元特別條例不重要或應該都不審查嗎，這只是再次暴露民進黨團心中只有政治沒有人民。

民眾黨團副總召張啓楷受訪指出，立法院本會期到5月底，但還有許多福國利民法案沒審查，黨團認為確實應該延長，國民黨團提議延會到7月底是不錯時間點，也盼能在協商時達成延會共識。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140515