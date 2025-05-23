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6月電子期跌 金融期漲

2025/5/23 14:09
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（中央社台北23日電）台北股市今天下跌18.72點，收21652.24點。6月電子期收1164.40點，下跌1.45點，逆價差11.96點；6月金融期收2104.80點，上漲7點，逆價差10.69點。

6月電子期以1164.40點作收，下跌1.45點，成交389口。7月電子期以1153.40點作收，上漲1.75點，成交1口。

電子現貨以1176.36點作收，下跌1.49點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差11.96點。

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6月金融期以2104.80點作收，上漲7點，成交389口。7月金融期以2069.40點作收，上漲0.40點，成交1口。

金融現貨以2115.49點作收，上漲7.12點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差10.69點。實際收盤價以期交所公告為準。1140523

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