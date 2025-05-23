男子酒店尋妻遭持刀刺傷不治 凶嫌判無期徒刑

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（中央社記者林長順台北23日電）李姓男子與陳姓女子打離婚官司，李男得知陳女與吳姓、王姓男子到酒店聚會，到場尋妻引發衝突遭吳、王男毆打，吳男涉持刀刺傷李男，送醫不治。台北地院國民法庭今天判處吳男無期徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，吳男與王男於民國112年11月15日下午與李男的妻子陳女在台北市中山區一家酒店包廂內一同飲酒歡唱。李男偕同友人進入包廂內要將陳女帶離，雙方人馬發生口角衝突。

李男友人隨後持辣椒水朝包廂內人士噴灑，吳、王男持摺疊刀及酒瓶想要攻擊李男等人，李男等人見狀旋逃離包廂到酒店5樓。

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吳、王男追上後涉持酒瓶及徒手毆打李男頭部及全身，毆打過程中，吳男涉持摺疊刀刺擊李男胸口及全身，李男受傷倒地，經送往台北馬偕醫院急救，當天晚間因出血性休克與心臟性休克死亡。

台北地檢署依殺人罪嫌起訴吳男，並依傷害罪嫌起訴王男。吳男部分由台北地方法院國民法官法庭審理。（編輯：張銘坤）1140523