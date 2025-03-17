基隆男子提復合遭拒砍死前女友 無期徒刑定讞

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（中央社記者林長順台北17日電）基隆陳姓男子向前女友劉姓女子提復合，不滿遭拒絕，趁劉女返回租屋處收拾衣物時，持菜刀砍殺劉女頸部致死；一、二審依殺人罪判處陳男無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳男與劉女原是情侶，兩人在基隆市安樂區租屋同居，後因經常發生爭執，劉女提出分手並搬離租屋處。陳男於民國112年7月11日上午以遺失租屋處鑰匙為由，前往劉女工作地點找劉女，實則希望能商談復合，劉女不堪其擾，除歸還租屋處鑰匙外，並向警方報案聲請保護令。

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檢方指出，劉女去年7月12日下午1時許，在2名友人陪同下回到租屋處打算拿取衣物，2名友人在1樓等候，陳男重提復合遭劉女拒絕；劉女欲到後陽台收拾衣物，經過廚房時被陳男拉住，雙方發生拉扯跌倒在地，陳男以左手掐住劉女脖子，恫嚇「要死大家一起死」，隨即從廚房取出菜刀，朝劉女左後頸砍殺多刀，劉女當場死亡。

基隆地檢署依殺人罪嫌起訴陳男，移往基隆地方法院國民法庭審理。基隆地方法院考量陳男犯行、犯後態度、被害人家屬意見等情狀，依殺人罪判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身。台灣高等法院認定原審量刑並無違誤，判決上訴駁回。最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。（編輯：陳仁華）1140317