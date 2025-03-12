加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Uber放棄收購台灣foodpanda 付82.8億解約費
首頁 / 社會

36死囚聲請非常上訴 最高檢：陸續分案檢察官審查中

2025/3/12 09:17（3/12 10:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
目前台灣待槍決死囚有36人。（中央社製圖）
目前台灣待槍決死囚有36人。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）死囚黃麟凱今年1月伏法後，目前台灣待槍決死囚仍有36人，日前最高檢察署已收到全數36名死囚聲請的非常上訴狀，持續審酌憲法法庭判決意旨，陸續分案由檢察官審查中。

法務部今年1月16日執行死囚黃麟凱槍決，為總統賴清德任內首名伏法死囚，也為憲法法庭於民國113年9月宣告死刑有條件合憲後的首宗死刑執行案件。

目前尚未執行死囚有36人，包括於84年間犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案的黃春棋、陳憶隆，89年判死定讞後至今尚未執行，是等待槍決最久的死囚。

林于如是近30多年來首名女死囚，她自97年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金；沈歧武因積欠鉅額賭債，槍殺2名友人；林旺仁因懷疑妻子外遇，縱火妻子上班店家，造成5死8傷。

依據憲法法庭113年憲判字第8號判決內容，88年修正公布的「唯一死刑」規定違憲；另若被告犯殺人罪，行為時、審判時有精神障礙或心智缺陷，不得判處死刑，若受死刑諭知有精神或心智缺陷，不得執行死刑。相關法規須修法。

憲法法庭認為，陳憶隆、黃春棋確定判決適用法律已宣告違憲，均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，憲法法庭指出，林于如、沈歧武、林旺仁於各自確定判決的認定事實，均有程度不一的精神障礙或其他心智缺陷情形，若3人於審判時欠缺自我有效辯護能力，即欠缺應有程序保障，於修法完成前3人不得執行死刑，均可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。

最高檢察署指出，目前已陸續分案，並交由檢察官審查，持續審酌憲法法庭判決意旨，研議是否提起非常上訴。（編輯：陳仁華）1140312

#陳憶隆
#憲法法庭
#最高檢察署
#黃春棋
#黃麟凱
死囚黃麟凱114年1月伏法後，目前台灣待槍決死囚仍有36人，日前最高檢察署已收到全數36名死囚聲請的非常上訴狀，持續審酌憲法法庭判決意旨，陸續分案由檢察官審查中。圖為最高檢察署外觀。中央社記者謝幸恩攝 114年3月12日
死囚黃麟凱114年1月伏法後，目前台灣待槍決死囚仍有36人，日前最高檢察署已收到全數36名死囚聲請的非常上訴狀，持續審酌憲法法庭判決意旨，陸續分案由檢察官審查中。圖為最高檢察署外觀。中央社記者謝幸恩攝 114年3月12日
延伸閱讀
黃麟凱為相隔5年再槍決死囚 賴總統任內伏法第1人死囚黃麟凱槍決伏法 法務部舉4執行理由：情節最嚴重犯行死刑犯黃麟凱槍決 法務部長鄭銘謙：實現正義死刑部分合憲但限縮適用範圍 憲法法庭判決理由一次看死囚黃麟凱槍決 歐盟聲明呼籲台灣全面廢除死刑
黃麟凱
姚宗秦槍殺友人棄屍五股案二審辯結 4/22宣判台灣執行死刑引關注 大馬主流聲音認為不宜輕廢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：