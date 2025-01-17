死囚黃麟凱晚間10時2分伏法 法務部舉4大執行理由

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）法務部今天晚間10時2分執行死囚黃麟凱槍決，並指出本案為犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序、未有司法救濟程序進行中等4大執行理由。

法務部常務次長黃謀信今晚在記者會中表示，部長鄭銘謙今天批准死刑犯黃麟凱執行令，於今晚由台灣高等檢察署檢察官會同法警及法醫師，在矯正署台北看守所刑場執行完畢，並由檢察官會同法醫師覆驗確認死亡，已完成執行程序。

法務部新聞稿指出，憲法法庭於民國113年9月20日以113年憲判字第8號判決，宣告死刑於犯罪情節屬最嚴重的犯行，符合憲法最嚴密正當法律程序等情形下為合憲。

法務部表示，就目前定讞的死刑判決，若符合113年憲判字第8號的判決意旨，且無司法救濟程序進行中、赦免法、刑事訴訟法第465條「受死刑之諭知者，如在心神喪失中，由司法行政最高機關命令停止執行」的事由，應依法執行。

法務部提供的黃麟凱案犯罪事實摘要指出，黃麟凱因與前女友有財物糾紛，心生殺意，事先準備童軍繩等工具，侵入前女友住處，偶遇前女友母親，為免殺害計畫受阻，以童軍繩絞殺前女友母親，猶蟄伏於前女友住處，對前女友為強制性交，以逞其性慾後，再以同一條童軍繩絞殺前女友。

事實摘要提到，原確定判決認定黃麟凱所涉犯行手段殘忍冷酷，犯行顯已泯滅人性，惡性重大至極，罪責至重，而達罪無可逭的程度，使被害人無辜喪命，造成被害人家屬無可彌補之哀痛與天倫夢碎的悲劇外，更嚴重危害社會治安，符合公民與政治權利國際公約所指「情節最重大之罪」。

法務部指出，最高檢察署嚴謹審核後，認為黃麟凱所犯是直接故意殺人罪，手段殘酷，造成複數被害人死亡嚴重結果，為犯罪情節最嚴重的犯行。

法務部進一步說明，最高檢察署審查黃麟凱確定的第三審判決後，有進行言詞辯論程序、經辯護人到庭辯護、經法官一致決判處死刑等，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序的要求。

法務部還表示，最高檢察署審核全部卷證資料後，認為黃麟凱無提起非常上訴的事由，且黃麟凱並無聲請再審、非常上訴、憲法訴訟等特別救濟程序中，也無符合刑事訴訟法第465條的事由，因而將黃麟凱的死刑案卷陳報法務部。

法務部進一步指出，收受最高檢察署陳報黃麟凱的死刑案卷後，由法務部參事先行審核有無法定執行的障礙事由，再由法務部「死刑執行審議小組」開會審查犯罪情節，及有無任何法定不應或不宜執行的狀況。

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法務部解釋，經死刑執行審議小組再次依「執行死刑規則」、「審核死刑案件執行實施要點」及113年憲判字第8號等覆核，查明無聲請特別救濟程序進行中，也無赦免案尚在處理中，所犯屬犯罪情節最嚴重之犯行，並經最嚴密法律程序判決死刑定讞，已窮盡所有救濟程序，陳送部長鄭銘謙批准執行。

法務部強調，對死刑犯人權保障程序已極盡審慎、周延，對於死刑犯執行也至為審慎，而對於死刑審核程序更以最嚴謹的標準，以兼顧死刑犯人權保障與被害人及其家屬權益維護，並維持刑罰最後手段的嚴厲性，及發揮刑罰抗衡犯罪的功能，維護社會安定，保障全體民眾的安全與福祉。（編輯：何宏儒）1140117