黃麟凱為相隔5年再槍決死囚 賴總統任內伏法第1人

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）法務部今天晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。最近一次執行時間至今已將近5年，為縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢。

黃麟凱於民國102年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友。最高法院於106年判處死刑定讞。法務部今晚執行槍決。

而前總統蔡英文任內共有2名伏法死囚，分別為縱火燒死親友的死囚翁仁賢，與殺妻死囚李宏基。

翁仁賢對父母、兄長積怨多年，105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父、母、姪子、姪女、姪媳及看護共6人死亡，另4人灼傷。

最高法院認為，翁仁賢所為已達人神共憤而為天理國法難容，除死刑並無其他選擇，108年7月判處翁仁賢死刑定讞。翁仁賢於109年4月1日槍決伏法。

此外，李宏基於103年4月，在2名幼女就讀的幼兒園前持刀殺死前妻，並擄走其中一名幼女，在車上燒炭自殺；李宏基和女兒送醫急救，李宏基救回一命，幼女在治療2個月後身亡。

一審高雄地方法院認為李宏基有教化可能，殺妻部分判處有期徒刑15年，殺女兒則是無期徒刑，應執行無期徒刑。二審台灣高等法院高雄分院及其更一審，均改判李宏基殺妻處無期徒刑、殺女處死刑，應執行死刑。

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最高法院認為，李宏基出於縝密計畫，殺人情節至重、事證明確，無冤判之虞，105年12月判處李宏基死刑定讞。李宏基於107年8月31日槍決伏法。

另外，犯下台北捷運隨機殺人案造成4死22傷的凶手鄭捷，最高法院認為，鄭捷所犯下的罪行重大，屬於兩公約規定的最嚴重之罪，判處死刑符合比例原則，105年4月22日判處死刑定讞。鄭捷於定讞19天後槍決伏法。（編輯：李淑華）1140116