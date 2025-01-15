梁育誌殺長榮外籍生更一審認定無教化可能 釋憲後首次一致決判死

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，更一審仍判死，此案也是死刑釋憲後判死首例。高雄高分院指出，合議庭根據直接殺人故意、手段殘忍、無教化可能一致決宣判。

憲法法庭去年做出民國113年憲判字第8號判決，宣判死刑有條件合憲，也提出應修法部分。此案也是死刑釋憲後，經上訴仍維持死刑首例。

高雄高分院行政庭長李淑惠說明判決理由，第一，被告是長時間計畫預謀犯罪，且刻意選在偏僻陰暗角落犯案，等待落單女學生經過，甚至事先準備麻繩供犯罪用，法官據此認為有直接殺人故意。

第二，被告犯罪手段殘忍，過程不僅用手毆打被害人臉部、身體，造成血流滿面、身體多處大面積傷勢，再以麻繩強力勒緊頸部，所用力道之猛甚至壓碎聲帶肌肉，施暴過程更導致心臟多處出血，空氣逆流到心臟，造成心臟充滿超過150cc空氣；在倫理及法律上具特別可非難性，屬於憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨所指「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

第三，梁育誌案發前與家人同住，溫飽無虞甚至有一時衝動購買自小客車可代步，雖背負車貸但有家人協助償還；也有一技之長職業大客車駕照且有工作機會，卻因一心想要更高薪工作就主動離職，陷入經濟窘境，再自認「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」犯案。

合議庭痛批，梁育誌有反社會型人格障礙症個性及傾向，幾乎已定型，精神醫學各種處遇均無效果，復歸社會後性侵害再犯風險很高，結合暴力犯罪再犯風險也很高，難以合理期待透過矯治教化後能降低再犯風險。

合議庭經綜合判斷，斟酌再三後，認為有不得已必須剝奪被告生命，使其永久與世隔絕必要，經合議庭法官一致決，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。此案可上訴，並依職權送上訴。

針對此案是死刑釋憲後仍判處死刑首例，李淑惠也表示，憲判字第8號判決有給予法官適用準則，此案是直接殺人故意，且手段殘忍屬於最嚴重犯罪情節，合議庭據此一致決判處死刑，也已針對最高法院發回部分補強相關證據及調查。

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全案起於，長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄阿蓮區山區。

一審橋頭地院依強制性交未遂、強制性交而故意殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪判處梁男死刑，褫奪公權終身，二審高雄高分院仍判處死刑。但最高法院指出，二審認定強制性交及強盜是計畫性犯罪，不包括殺人，卻於理由認定殺人是計畫性一部分，全案是否均屬計畫性認定及量刑，有調查職責未盡違法；且就降低再犯風險可能性判斷有矛盾及調查不足，因此撤銷強制性交殺人罪部分，發回更審。（編輯：陳仁華）1140115