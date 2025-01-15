長榮大學馬來西亞女大生命案 梁育誌更一審仍判死

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一、二審均判處死刑。最高法院依判死事實與理由矛盾等撤銷發回，高雄高分院今天上午更一審宣判仍判處死刑，可上訴。

台灣高等法院高雄分院更一審上午9時10分在遠距視訊法庭針對梁育誌涉性侵殺人部分宣判死刑，可上訴。至於遺棄屍體、強制性交未遂罪部分，二審各判處有期徒刑2年及2年10月，最高法院已駁回上訴定讞。（編輯：管中維）1140115