殺前女友母女判死刑定讞 黃麟凱伏法

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（中央社記者林長順台北16日電）法務部長鄭銘謙簽核上任後首件執行令，今天執行死囚黃麟凱槍決。黃麟凱於102年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友。最高法院於106年判處死刑定讞。

法務部今天晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。此外，最近一次執行槍決時間至今將近5年，縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢於民國109年4月1日槍決伏法。

根據判決，黃麟凱與被害女子於99年間開始交往，被害女子在交往期間將打工所得存在銀行帳戶，交由黃男保管。2人於102年7月間協議分手，黃於同年9月17日入伍；女方在黃男入伍隔天，查詢銀行帳戶發現，黃男將她的存款約新台幣20萬元花到只剩2000多元，女方便向黃男索款。

黃麟凱不滿女方不念舊情追債到家裡，萌生殺人念頭，他於102年10月1日下午戴上頭套及手套潛入女方住家，但被女方母親察覺，立即取出童軍繩將對方絞殺，並繼續在廚房埋伏等待女方下班返家。黃男等到女方返家時，先綑綁女方及罩住頭臉，加以性侵後，用童軍繩勒死女方。

警方獲報到場，發現黃男躲藏在女方家的頂樓，將他逮捕送辦。一審、二審均依性侵殺人罪、殺人罪、竊盜與侵入住宅等罪，判處黃男死刑；最高法院認為二審沒有考量黃男的犯行，是否已達兩人權公約所指「最嚴重的犯罪」，將案件發回高院更審。

台灣高等法院更一審認定黃麟凱犯行明確，維持一審就殺害前女友母親部分，判處無期徒刑，褫奪公權終身；就對前女友強制性交而殺人部分，判處死刑，褫奪公權終身，應執行死刑。最高法院於106年7月間駁回上訴，全案定讞。

最高法院指出，高院更一審是依據卷內資料認定事實，採證認事並無違誤；黃男對前女友的犯行，已達人權兩約的「情節最重大之罪」，依法得科處死刑。

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最高法院表示，黃男絞殺前女友，不僅早有縝密計畫，更於絞殺前女友母親後，竟全無道德罪惡感，猶執意執行原定計畫，並於絞殺前女友之前，對女方強制性交逞慾，這樣的犯行明顯泯滅人性，惡性至極，罪責至重，已達罪無可逭程度。

被害女子的父親在案件審理期間曾接受媒體採訪，他指出，黃麟凱殺了2個人，「難道這不是最嚴重的犯罪情節嗎？」希望法官盡快審結此案，「像鄭捷一樣趕快槍殺（斃）」。（編輯：李淑華）1140116