死囚黃麟凱伏法槍決 司改會抗議遭民眾嗆聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北16日電）法務部今天晚間10時2分槍決死囚黃麟凱，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。司改會在台北看守所外舉牌喊「停止死刑」，一度與反廢死民眾起口角衝突。

黃麟凱民國102年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友，遭最高法院於106年判處死刑定讞。

法務部矯正署台北看守所表示，接獲台灣高等檢察署通知，立即依照執行死刑規則，配合檢察官辦理後續程序。據了解，黃麟凱最後一餐有雞腿與高粱酒等。

晚間9時許，民間司法改革基金會成員在台北看守所外呼口號「槍下留人，停止執行死刑」，持續喊聲近1小時。

透過 Google News 追蹤中央社

有民眾在對街大聲回說，「等你們家人被殺，再來講這些話」等，司改會成員對在場警方說，「他（民眾）對我公然侮辱」，場面一度緊張。

戒護人員依照往例，在刑場外的地藏王菩薩前燒香、焚紙錢，晚間10時2分槍決黃麟凱，約20分鐘後法醫確認黃麟凱死亡，晚間10時40分許黃麟凱遺體接運車從側面的「生死門」離開台北看守所，遺體暫時存放新北市立殯儀館。（編輯：何宏儒）1140116