死刑犯黃麟凱伏法火化 家屬未現身
2025/1/20 16:44（1/20 16:56 更新）
（中央社記者趙敏雅新北20日電）死刑犯黃麟凱16日晚間10時2分槍決伏法，遺體被送到新北市立殯儀館，今天上午遺體在三峽火葬場火化，過程中家屬未現身，由法師誦經及葬儀社人員協助處理。
黃麟凱民國102年間服役，不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友，遭最高法院於106年判處死刑定讞。今年1月16日法務部長鄭銘謙批准死刑犯黃麟凱執行令，晚間在台北看守所執法。
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黃麟凱被槍決後，遺體送往新北市立殯儀館，家屬未在第一時間到場，之後由黃麟凱的姊姊低調辦理相關手續。黃麟凱遺體今天上午運到三峽火葬場火化，家屬沒有現身，由法師誦經，擺放簡單水果及鮮花。
新北地檢署檢察長郭永發下午與犯保新北分會榮譽主委蔡鴻儒、犯保新北分會主委陳榮傑等人，慰問遭黃麟凱殺害王姓死者的父親，給予關懷金、年節食品與米、油等物質。王父表示，適逢年節倍思親，感謝郭永發與犯保的關心。（編輯：李錫璋）1140120
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