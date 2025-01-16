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黃麟凱槍決伏法 台灣仍有36名死囚

2025/1/16 22:33（1/16 22:54 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者林長順台北16日電）死囚黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。

黃麟凱於民國102年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友。最高法院於106年判處死刑定讞。法務部今天晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。

此外，最近一次執行槍決時間至今將近5年，縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢於民國109年4月1日槍決伏法。

目前36名死囚名單中，黃春棋、陳憶隆於84年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案，同案被告徐自強獲再審無罪確定；黃春棋、陳憶隆於89年4月27日遭判死確定，至今尚未執行。

此外，被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案的邱和順，在77年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到100年7月間遭判死刑定讞，至今收容在台北看守所已逾36年，是被關押最久的死囚。

年齡最高的死囚是73歲的王信福，他被控於79年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於81年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在100年間以殺人罪判處死刑定讞。

對警察行凶遭判死刑定讞者，還有蕭新財及王柏英；蕭新財被控臨檢時，持霰彈槍射擊2名員警，造成1死1傷，19年前遭判死刑定讞，至今尚未執行。

王柏英則是與共犯謀議搶銀行，考量所持的手槍易卡彈，在新北巿汐止犯下殺警奪槍案，造成員警洪重男殉職。

最近一起死刑定讞案件是男子沈文賓殺人案，沈男為尋找妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑，最高法院109年3月31日駁回上訴，處死刑定讞。

另外，弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來首名女死囚。林于如經營臭豆腐製作，因沉迷六合彩，需款孔急，陸續幫親生母親、婆婆及丈夫買保險，從97年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金。

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92年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，93年被判死刑定讞；張嘉瑤91年間侵入女友人租屋處，強盜性侵殺害另名女子，93年底遭判處死刑定讞，目前尚未執行。

犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都尚未執行死刑。（編輯：謝雅竹）1140116

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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