死刑犯黃麟凱槍決 法務部長鄭銘謙：實現正義

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）法務部昨晚執行死刑犯黃麟凱槍決，引發社會關注，法務部長鄭銘謙今天指出，依法執行死刑，實現正義。法務部常務次長黃謀信表示，沒有政治考量。

法務部昨天晚間10時2分執行死刑犯黃麟凱槍決，為總統賴清德任內首名伏法死刑犯，也為憲法法庭113年9月宣判死刑宣告有條件合憲後的首宗死刑執行案件。

鄭銘謙、黃謀信上午在114年法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察機關檢察長聯合交接及宣誓典禮前，接受媒體聯訪。

媒體詢問，昨晚執行黃麟凱槍決的原因。對此，鄭銘謙指出，黃麟凱是屬於犯罪情節最嚴重的犯行，手段非常凶殘，惡性嚴重至極，合乎憲法法庭指示的最嚴密審判程序。

鄭銘謙表示，法務部對此次執行非常嚴謹、審慎，依法執行死刑，實現正義；沒有特殊考量、沒有預設立場，尊重最高檢察署審核非常上訴個案的標準與結果來執行。

媒體提問，昨天執行時間是否有延誤。對此，黃謀信指出，昨天由台灣高等檢察署檢察官會同法醫、法警，過程依照監獄行刑法、執行死刑規則，一切依法執行，檢察官就受刑人的相關執行程序進行，過程中不可能預判執行時間點。

記者追問，黃麟凱是否有留下遺言或於施打第1劑麻醉針後未完全昏迷。

黃謀信回答，執行死刑規則明定，死刑犯可用錄音或錄影方式留言，因此檢察官於執行前依法讓受刑人留言，而此部分留言是不公開。

媒體詢問，目前尚未執行的36名死囚，是否有人已經符合執行資格，以及部分死囚的評議簿遺失是否有違反憲法法庭要求一致決的疑慮。

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黃謀信指出，其餘36名死囚及評議簿一致決部分，依照113年憲判字第8號判決見解，由最高檢察署檢察總長依照憲法法庭要求進行審核，目前法務部尊重檢察總長審核，由最高撿察署審核後，若有不符合非常上訴事由並報請法務部，才會依法接續處理。

媒體提問，法務部執行死刑是否挽救民進黨政府民調。對此，黃謀信表示，法務部執行完全依照刑事訴訟法及執行死刑規則，這是一個刑事執行案件，絕對沒有政治考量，法務部一貫立場是按照法律、按照憲判意旨，一切依法執行。（編輯：戴光育）1140117

法務部16日晚間執行死刑犯黃麟凱槍決，引發社會關注。法務部長鄭銘謙（前）17日上午接受媒體聯訪指出，法務部對此次執行非常嚴謹、審慎，依法執行死刑，實現正義。中央社記者謝幸恩攝 114年1月17日