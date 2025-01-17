死囚黃麟凱槍決 民進黨：支持政府依法行政

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（中央社記者溫貴香台北17日電）法務部昨天執行死囚黃麟凱槍決，民進黨發言人吳崢今天表示，民進黨態度就是根據憲法法庭相關判決，以及法務部相關規定執政黨就是支持政府依照相關規定辦理、依法行政。此外，針對外界質疑時機等問題都是過多揣測，沒有必要。

法務部昨天執行死囚黃麟凱槍決，並指本案為犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序、未有司法救濟程序進行中等4大執行理由。

法務部常次黃謀信表示，這名死刑犯的犯行屬於聯合國人權兩公約中的「最嚴重犯罪」，且不符合非常上訴要件，亦無聲請再審等救濟。憲法法庭已判決死刑合憲，因此依法執行死刑，完全符合憲法法庭的判決意旨。

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民進黨發言人吳崢上午回應媒體詢問表示，民進黨對待這個議題態度，從之前憲法法庭宣判以來就多次跟大眾說明，民進黨態度非常清楚，就是根據憲法法庭相關判決，以及法務部相關規定執政黨就是支持政府依照相關規定辦理、依法行政。

吳崢說，針對現在外界有人質疑時機是否選過的，背後有無政治目的，這都是過多揣測，法務部就是依相關規定辦理，所以沒必要多做文章，都是增加社會紛擾的政治口水，沒有必要。（編輯：蘇龍麒）1140117