死囚黃麟凱槍決 陳其邁：死刑無共識前尊重司法

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）法務部昨晚執行死刑犯黃麟凱槍決，引發社會議論。高雄市長陳其邁今天上午表示，死刑存廢在台灣並沒有共識，還需要更多討論，但在沒有共識之前，還是尊重司法。

陳其邁上午出席高雄市特搜大隊成立典禮暨春節慰勉行程，會前接受媒體聯訪表示，死刑存廢在台灣並沒有共識，還需要更多討論，但在沒有共識之前，還是尊重司法。

此外，針對中國大陸宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，陳其邁則說，兩岸交流觀光應該是在制度、尊重、透明、對等的相關原則協商及處理，也不要有太多不必要因素考量。走走斷斷其實並不是一個非常好的做法，希望兩岸發展能朝向彼此尊重、理解，互相促進更多不同制度性協商及交流，這個對於雙方而言都是有利的。

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對於國民黨立委提案凍結客委會補助大港開唱音樂祭部分預算，陳其邁重申非常遺憾，因為大港開唱過去幾年有非常多客家歌手參與演出，也讓更多年輕人能夠了解，其實台灣是包容各式各樣美麗的音樂文化，所以應該要彼此尊重，而不應該把音樂祭或文化展演等作為政治祭旗，不高興就把這些預算砍掉，對於年輕人來說真的是非常不尊重的做法。

陳其邁說，此舉對於音樂祭或者是文化相關活動，有點懲罰的味道，真的非常要不得。希望立法院能在審酌相關預算時，不要有太多政治考量，讓不同族群自由展演，保障言論自由。（編輯：郭諭儒）1140117