死囚黃麟凱伏法 53民團促法務部依法執行

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）法務部昨天執行死囚黃麟凱槍決，包括台灣犯罪被害人人權服務協會等53個民團指出，已成立反廢死聯盟，肯定法務部依法執行，持續促使法務部執行死刑，並推動被害人權保護工作。

黃麟凱於民國102年間服役時不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友，最高法院於106年判處死刑定讞。

法務部昨天晚間10時2分執行死囚黃麟凱槍決，為總統賴清德任內首名伏法死囚，也為憲法法庭113年9月宣判死刑宣告有條件合憲後的首宗死刑執行案件。

對此，全國被害人人權服務協會發表聲明指出，日前於總統府前集會反廢死的訴求，已獲政府認同並聽取人民的意見，法務部正式開始執行死刑。

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聲明指出，期望法務部依據此次死刑執行的案例，陸續安排已判決死刑定讞，尚未執行死刑的36名死刑犯的執行期程，加速進行死刑的執行，以安慰被害人的家屬，並還司法公平正義的形象。

聲明表示，目前已有53個民間團體以全國被害人權協會為首，已聯合成立「反廢死聯盟」，將主動積極展現被害人權的信念，「反廢死聯盟」將以建立「讓司法機關心中有被害人」的機制作為努力目標。（編輯：管中維）1140117