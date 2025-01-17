死刑執行遭指與大法官提名有關 綠：不需臆測動機

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（中央社記者王揚宇台北17日電）法務部昨天執行死囚黃麟凱槍決，外界質疑執行時間點，包括是否與大法官提名有關。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，法律要件完備後，尊重相關單位判斷與決定，不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的。

法務部昨天執行死囚黃麟凱槍決，並指本案為犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序、未有司法救濟程序進行中等4大執行理由。

吳思瑤今天在立法院受訪，對於死囚黃麟凱槍決伏法，外界質疑執行時機敏感，例如立法院朝野黨團現在正在處理總預算案，或是這是否牽動大法官提名等。

吳思瑤說，台灣是法治國家，必須依法行政採取必要作為，在113年憲判字第8號判決結果出爐後，執行死刑必須符合犯行是最嚴重的犯罪，且符合最嚴密正當的法律程序，當法律要件完備後，執行與否都尊重相關單位判斷跟決定，這是法治國家基於法律的授權，也在憲法要求下執行，不需要無限上綱或臆測政治動機跟目的，這跟政治何干，不要硬扯到政治方面的課題。

吳思瑤也說，在野黨立委過去也非常關心死刑議題，各界對法治國家依法行政作為，應該都能接受且肯認。

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吳思瑤指出，不論藍綠誰執政，面對生命、人權、犯罪懲治問題、強化法治的作為與選擇等，都責無旁貸，不會用任何政治意圖去面對，也不會有任何政黨意識形態凌駕。

此外，吳思瑤在臉書撰文及受訪，提及自己成為深偽受害者，因為網路流傳影片，內容是把民進黨立法院黨團記者會的畫面，變造成她與民進黨團總召柯建銘接吻的畫面，她無法縱容，也不會畏懼、不會退縮，而且為了徹底防制深偽犯罪的歪風，不再有下一個受害者，她會提告到底。（編輯：蘇龍麒）1140117