台灣執行死刑引關注 大馬主流聲音認為不宜輕廢

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（中央社記者黃自強吉隆坡17日專電）台灣昨天執行死囚黃麟凱槍決，受馬來西亞輿論關注。雖然非政府組織支持廢除死刑，大馬民間社會主流聲音仍認為事涉被害人家屬感受，不宜輕廢死刑制度。

隆雪華堂青年團（KLSCAH Youth）團長李仕強（Kelvin Lee）表示，馬來西亞民間社會主流觀點認為死刑不宜輕言廢除，「以命償命」觀念仍根深柢固地深植民心，尤其當涉及有關殺人等案件，多數人民傾向維持死刑。

他說，若涉及毒品案件可能有正反不同意見，反對者認為在某些情況下罪不至死，能夠透過其它方式矯正，因此不應判處死刑。

東馬砂拉越（Sarawak）美里（Miri）前市議員蕭特財（Siew Tick Chai）說，是否應判處死刑須由各層面觀察，也反映出國民的法律感情。以2020年發生的長榮大學馬來西亞籍女大生慘遭殺害案為例，全案於高雄高分院日前更一審仍判死刑，對被害人家屬來說，只希望儘早還被害人公道，家屬沒有第二個選擇，就是「一命抵一命」。

不過，「亞洲反死刑網絡」（ADPAN）執行委員會委員、律師饒兆穎（Ngeow Chow Ying）表示，「亞洲反死刑網絡」希望廢除死刑。當談論刑法的刑罰，違法者固應處分，這是維持社會秩序規範應有的法度，但死刑是不是適合的懲罰方式，仍屬價值觀問題。

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她說，馬來西亞於2023年4月間廢除唯一死刑與無期徒刑；其中，死刑部分以鞭刑與有期徒刑30年到40年取代，無期徒刑以新的刑期取代。大馬去年沒有執行死刑案件，原遭判死刑的受刑人也獲重新審核案卷。

李仕強解釋，「唯一死刑」是指當被告判刑確定，法官必須強制判處死刑，諸如昔日觸犯毒品和其餘6項罪不至死的罪行，如依舊法一旦判決確定，僅能判處死刑。如今法律賦予法院更多裁量空間，法官能判處被告死刑、鞭刑與有期徒刑30年到40年的刑事處分。（編輯：陳妍君）1140117