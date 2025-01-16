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法務部將執行死刑 國民黨：彰顯司法正義

2025/1/16 21:43（1/16 22:54 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）法務部長鄭銘謙上任後首度簽署死刑執行令，死刑犯黃麟凱預計今天晚間執行槍決。國民黨表示，依法執行死刑是政府責無旁貸的責任，其他死刑定讞的死囚，同樣應在司法程序完備後，依法處理，彰顯司法公正，還給被害人及家屬公道。

黃麟凱民國102年服役時，不滿前女友追債而潛入女方家絞殺前女友母親，再姦殺前女友，遭判死刑定讞。法務部今天晚間預計執行槍決。這是法務部長鄭銘謙上任後首度簽署執行令。

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國民黨晚間發布新聞稿指出，反對廢除死刑，依法執行死刑不但是國民黨長期的主張，更是絕對的主流民意。在國民黨長期以來主張以及努力下，民進黨政府不得不正視民意，執行死刑，彰顯司法正義。

國民黨表示，依法執行死刑本來就是政府責無旁貸的責任，國民黨更要進一步呼籲，其他已經判決死刑定讞的36名死囚，同樣應該要在司法程序完備後，依法處理，彰顯司法公正，還給被害人及家屬公道。（編輯：張均懋）1140116

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