王世堅促執行死刑 卓榮泰：台灣並不是廢死社會

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（中央社記者林敬殷台北14日電）民進黨立委王世堅今天表示，政府應依據大法官對死刑的憲法判決條件列出執行時間表。行政院長卓榮泰說，法律上是在合憲的範圍中，只要完備法律，對於經過法院判決，政府會予以執行，「台灣並不是一個廢死的社會。」

卓榮泰下午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

王世堅質詢前，把一副巨型的算盤搬上質詢台，院會主席、立法院長韓國瑜還關心地說「算盤很重」。

王世堅向卓榮泰表示，這次預算刪減或凍結的金額非常龐大，這麼多的國事、建設與軟硬體都需要錢，這次預算確實受到非常大的傷害打擊；今天送這個禮物算盤，就是要「精打細算」。

王世堅說，雖然冰箱打開2條蔥、3顆蛋，即使沒有1塊肉，若認真仔細好好規劃，還是可以做出至少可以充飢填飽肚子的東西，希望卓榮泰以國事為重；他建議，政府應考慮在促參法中加入強制仲裁條款，這就是精打細算。

卓榮泰表示，任何行政效率提升都是政府要進步的地方，有哪裡沒注意到的，政府會做內部檢討。

王世堅也提及死刑執行問題。他表示，現有36人已判死刑多年，大法官既然做出死刑合憲判決，法務部應趕快檢視這36名死刑犯，依據釋憲判決中的條件，把時間表列出來，給全民一個交代，還被害者一個公道，且「執行死刑是法務部的職責」。

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卓榮泰說，犯罪人是否罪大惡行，法院已經做了定案，判決之後，現在執行就在法務部，法務部必定要遵照憲判的意旨，完成所有法定程序，給被執行者一個是否經過精神鑑定或審定，讓其知道因為犯行受到社會最大苛責，付出這樣的代價。

卓榮泰表示，法務部非常謹慎，前陣子也因為整個法律完備，有執行了一人，證明台灣並不是一個廢死社會，法律上是在合憲的範圍中，只要完備法律，對於經過法院判決，政府會予以執行。（編輯：林克倫）1140314