金管會解除限空令 5/26起回歸市場機制
2025/5/23 19:29（5/23 19:53 更新）
（中央社記者羅元駿台北23日電）金管會今天表示，鑒於近期國內外股市已逐步回穩，將回復每日盤中借券賣出委託數量與最低融券保證金成數等2項限制。亦即，金管會解除施行1個多月的限空令，自5月26日起回歸市場機制，不過仍維持放寬擔保品範圍的措施。
因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成的衝擊，金管會日前宣布自4月7日採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市的暫行措施。
金管會表示，經審慎評估後決定調整回復每日盤中借券賣出委託數量，即每日盤中借券賣出委託數量，不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量3%，從5月26日起調整回復為30%。
第2，金管會將調整回復最低融券保證金成數，上市及上櫃有價證券的最低融券保證金成數130%，也從5月26日起調整回復為90%。
第3則是維持多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額措施，並朝常態化方向研議相關配套。
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金管會表示，3項暫行措施實施迄今已發揮預期效果，有效減緩投機性放空交易及證券市場非理性賣壓，投資人持股信心也已逐漸恢復，所以調整相關措施，回歸市場機制。
金管會強調，未來市場仍有不確定性，將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，如果股市發生非理性波動情事，為維持市場穩定將及時採行必要因應措施。（編輯：潘羿菁）1140523
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