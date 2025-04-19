美關稅談判仍有不確定性 金管會：持續延長3項穩定股市措施

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（中央社記者蘇思云台北19日電）美國對等關稅措施引發資本市場動盪，金管會先前祭出3項穩定股市措施實施到4月18日止，外界關注是否延長。金管會今天宣布，考量美國關稅政策以及跟各國談判結果仍存在高度不確定性，為持續維護資本市場穩定及投資人權益，3項穩定措施將繼續實施。

因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成的衝擊，金管會日前宣布自114年4月7日至114年4月18日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市的暫行措施。

金管會今天發布新聞稿，觀察台股本週跌幅0.68%已較前一週8.31%大幅縮小，振幅4.24%也較前一週13.37%顯著降低，市場更趨穩定。另外今天截至3月底台股本益比17.28，現金殖利率達3.06%（加計股票股利3.17%），國內上市櫃公司截至114年3月底累計營收約11.22兆元，較去年同期成長17.32%，為歷年同期最高，顯示台股上市櫃公司經營績效良好體質穩健。

金管會指出，上市櫃公司實施庫藏股維護股東權益部分，截至4月18日尚在執行庫藏股件數（125件）及預計最大可買回金額（約693億元）也較11日（82件及約537億元）提高，除持續增加市場買盤力道，也顯示公司經營階層以實際行動表達對公司信心。

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金管會表示，美國關稅政策以及跟各國談判結果仍存在高度不確定性，未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響，為持續維護資本市場穩定及投資人權益，3項穩定措施繼續實施。

金管會強調，持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，如市場有明顯變化也將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。（編輯：黃國倫）1140419