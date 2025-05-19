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台股漲多回檔 外資賣超130億元終止連11買

2025/5/19 21:03（5/19 21:18 更新）
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台股19日漲多拉回，下跌319.86點。（中央社檔案照片）
台股19日漲多拉回，下跌319.86點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北19日電）台股上週大漲928.65點，今天漲多拉回，下跌319.86點，外資今天賣超130.5億元，終止連11買，調節群創3萬3935張居冠。法人認為，台股進入盤整待變空窗期，等待更進一步利多或利空消息。

加權指數今天終場收在21523.83點，跌319.86點，跌幅1.46%。

輝達執行長黃仁勳今天演講未帶動AI股漲勢，台積電收在984元，下跌14元，跌幅1.4%；鴻海收154元，下挫4元，跌幅2.53%。

不過，黃仁勳正式宣布輝達總部落腳北士科，卻讓資產股題材發酵，士林三寶士紙盤中急奔漲停板63.3元，但獲利了結賣壓出籠，未能鎖住漲停，收在63.1元，漲幅9.55%。

新紡早盤跳空漲停後不久即打開，盤中走勢震盪，但當黃仁勳宣布台北總部在士林後，股價再奔漲停52.4元；士電觸及漲停後收斂，終場收在193.5元，漲幅仍有5.16%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美中大降關稅後，台股回補美國實施對等關稅時的跳空缺口，回到年初盤整期的位置，當初在22000點附近盤整好幾個月，當時基本面的不確定因素消失，因此，除非有新利多，否則不易吸引買盤。

黃國偉指出，黃仁勳題材帶動資產股題材，但AI概念股已說了兩年，且上週先領先上漲，今天台股漲多回檔，AI股也休息，但下跌量縮，壓力不算太大；在關稅沒新進度情況下，投資人觀望，盤整待變，等待進一步的利多空消息。

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三大法人合計賣超166.39億元，其中外資及陸資賣超130.5億元、自營商賣超40.16億元，投信則買超4.27億元。

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