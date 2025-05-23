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股災後散戶交易回溫 4月證券劃撥存款餘額不減反增

2025/5/23 17:44（5/23 18:28 更新）
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中央銀行今天公布有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，4月底證券劃撥存款餘額意外增加新台幣141億元至3兆2240億元。（中央社檔案照片）
中央銀行今天公布有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，4月底證券劃撥存款餘額意外增加新台幣141億元至3兆2240億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）美國總統川普4月2日公布對各國的對等關稅稅率，高額稅率引發資本市場震盪。央行今天公布有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，月底餘額意外增加新台幣141億元至3兆2240億元，央行官員表示，推測股市4月9日落底後回升，帶動交易回溫，因此推升證券劃撥存款月底餘額。

中央銀行今天公布4月金融概況，M1B年增率上升到1.85%，主要是活期存款年增率上升，M2年增率則下降為3.88%，主要是放款與投資年增率下降。

美國宣布對等關稅，在全球掀起驚濤駭浪，多國股市日前慘遭血洗，台股在清明連假後也難逃沉重賣壓，金管會更祭出穩定股市措施，台股4月全月共下跌460.87點。

不過，讓外界意外的是，有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，4月月底餘額逆勢增加141億元，升至3兆2240億元。

央行經研處副處長曹體仁解釋，如果搭配其他數據，4月證券劃撥存款餘額旬平均是呈下降走勢，但證券劃撥存款餘額月底數略微增加，推測是因台股4月9日落底至17391.76點後，股市後續有所回溫，讓交易比較熱絡，4月底數據因此相較3月底有所增加。

觀察台股交易比重，曹體仁表示，4月本國自然人占比微幅上升到50.3%，僑外法人交易占比略降至37.2%，本國法人占比略升到12.5%，跟近期趨勢相比沒有太大變化。

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至於4月外匯存款下滑至8.8兆元，創下2023年10月以來低點，年減幅擴大至4.91%，曹體仁指出，主要反應新台幣升值的匯率因素，目前沒有觀察到存戶不想持有美元的狀況。

外國人新台幣存款略升至1675億元，年減24.15%，曹體仁表示，跟3月相比整體變動不大。（編輯：翟思嘉）1140523

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