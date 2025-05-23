政院：財源受限 竹竹苗校舍新整建計畫擬回歸地方辦理

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（中央社記者賴于榛台北23日電）新版財劃法將中央財源大幅釋出，行政院晚間指出，因財源受限加上為因應推動「桃竹苗大矽谷推動方案」時可能產生的校舍需求，政院正審慎思考經費新台幣44億元的「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫」，是否回歸地方辦理，或是提高地方自籌比例。

行政院長卓榮泰日前指示下一階段「1+7」項重點工作，行政院發言人李慧芝晚間對記者表示，為逐步推動政策，政院已在昨天行政院會通過「運動產業發展條例」外，同時持續擘劃「均衡台灣六大區域產業及生活圈計畫」的下一步行動。

李慧芝指出，在推動「桃竹苗大矽谷推動方案」的過程中，必須進一步考量竹、竹、苗地區在未來高科技產業發展進程中，勢必將面臨在地人口的成長趨勢，進而衍生當地學童的就學需求；為因應可能產生的校舍需求，政院也全面性檢視教育部於去年底提報的「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年）」。

校舍新整建計畫經費共44億元，李慧芝說，但有鑑於各級學校的興辦及管理仍屬地方自治事項，而新版財政收支劃分法將使明年度地方自有財源大幅增加，考量中央整體財政資源有限，且為落實中央與地方事權及財權的劃分，此專案計畫尚有檢討是否回歸地方辦理或提高地方自籌比例的空間，政院會在審慎評估財源及事權分配後做出決定。

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政院過去多次指總預算遭大幅刪減，以及新版財劃法將中央財源大幅轉移至地方將使施政窒礙難行，尤其新版財劃法致使中央承接約新台幣4000億元的省府業務無法下放，還得多拿出3753億元的統籌分配稅款給地方。行政院日前已針對今年度中央政府總預算，以及新版財劃法聲請釋憲。

另外，未來施政重點為「1+7」部分，「1」是9月9日運動部掛牌，「7」是推動均衡台灣6大產業區域生活圈；成立亞洲資產管理中心以推動具有台灣版的TISA，並執行兆元投資方案；持續發展半導體、無人機和智慧機器人；實施長照3.0；推動婚育宅；落實執行國安17項策略，以及穩定供電，且要提前在2032年檢討火力發電機組拆除工程。（編輯：林克倫）1140523