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龍隊前3局拿11分攻擊順暢 團隊16安擊退雄鷹

2025/5/23 22:28（5/23 23:01 更新）
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中華職棒味全龍隊23日比賽火線爆發，前3局就攻下11分，團隊共敲16支安打，朱育賢（圖）本季第2轟出爐，終場以12比2擊敗台鋼雄鷹隊。（味全龍提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月23日
中華職棒味全龍隊23日比賽火線爆發，前3局就攻下11分，團隊共敲16支安打，朱育賢（圖）本季第2轟出爐，終場以12比2擊敗台鋼雄鷹隊。（味全龍提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍隊今天比賽攻擊發揮，前3局就攻下11分，團隊敲16支安打，朱育賢本季第2轟出爐，終場以12比2擊敗台鋼雄鷹；龍隊總教練葉君璋盼攻擊順暢可以維持。

味全龍隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊開賽局局有攻勢，1局下李凱威、陳子豪接連二壘打先馳得點，朱育賢安打推進，郭嚴文二壘打添分，吉力吉撈．鞏冠安打再添1分，再靠著失誤、安打、妨礙跑壘再拿分數，開賽就攻下5分。

龍隊2局1人出局後李凱威敲安、陳子豪遭觸身球保送，朱育賢開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，3局下張政禹率先敲出二壘打，1人出局後劉俊緯安打添分，郭天信跑出內野安打，靠著雙盜壘戰術、李凱威安打，一棒再添2分。

龍隊5局下再起攻勢，郭天信、李凱威接連敲出安打，2人出局後郭嚴文補上安打，送回團隊第12分。

龍隊先發洋投龍聖（Zac Lowther）今天展現壓制力，僅在2局上單局被敲出3支安打失掉1分，總計用90球投7局，僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝，獲選單場MVP。

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龍隊總教練葉君璋表示，今天這場比賽算是本季目前為止的比賽中，在前半段攻擊就比較順暢的場次，當然不可能每場都能這樣，但希望好的感覺可以維持下去。

至於投手張景淯在8局大比分差時中繼登板，投1局失1分、無關勝敗；葉君璋肯定張景淯表現，認為比前一次出賽好很多，有出現不死三振、是捕手沒有幫到他，如果處理好比賽可以投得更順暢，一個環節沒有做好就會差蠻多的，整體而言表現不錯。（編輯：林恕暉）1140523

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