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新北三峽車禍 救回女童仍在加護病房、1女童出院

2025/5/23 18:34
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府下午統計，三峽重大車禍，除救回的女童仍在市立土城醫院加護病房，另有5名學童分別在3家醫院普通病房，逐漸康復，亞東醫院陳姓女童經治療後今天出院。

新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍；余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

依市府教育局統計，至今天中午為止，三峽國中受傷的7名學生，仍有1名張姓學童在加護病房、恩主公醫院等3家醫院普通病房有5人、今天有1名陳姓女童出院。

亞東醫院目前收治3名傷患，院方下午表示，原本在加護病房急救的1名女學生，已於昨天下午順利轉至一般病房；另1名女學生則在今天順利出院。

亞東醫院表示，78歲的傷患（余姓男子）病況仍在加護病房觀察。依據三峽警方下午轉述主治醫師說法，余男意識狀況還無法製作偵訊筆錄。

市立土城醫院副院長游明晉下午說明三峽車禍的傷患病況，住院成年男性術後恢復良好；有2名學童今天已轉至普通病房進行後續治療；至於OHCA女童因創傷性腦損傷，仍持續在加護病房接受觀察與治療。

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教育局說，每天持續密切關注傷者復原情況，市府及教育局、學校團隊一對一陪伴家屬，包含心理輔導、學業協助等，即時提供必要協助與陪伴。

教育局說，感謝醫療團隊盡心竭力專業照護傷者，也感謝社會各界的關懷與祝福，溫柔陪伴孩子穩定復原。（編輯：張銘坤）1140523

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