三峽大車禍頭七雨濛濛 民眾折紙鶴表哀思

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市三峽19日發生重大車禍造成3死、12輕重傷慘劇，今天是頭七，許多民眾冒雨獻花表哀思，也有民團到場折白紙鶴並表達訴求，盼打造以人為本的步行環境。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生以及1名接小孩放學的媽媽，震撼社會。

連日來各地民眾主動到事發地旁公園獻花及玩偶表達哀思，為防烈日和大雨侵襲，也有民眾主動請廠商在現場架設棚架。現場志工向中央社表示，為確保民眾心意，當地民眾自主組成志工團，日夜輪流協助整理現場。

今天是事故後頭七的日子，雖然下著大雨，仍有許多人冒雨到場獻花致意，還路於民行人路權促進會也號召民眾到場進行折白紙鶴追思悼念活動，一張張白紙化成盼死者安詳的白紙鶴，也盼望政府打造更安全行的安全環境。

還路於民行促會理事長吳宜蒨呼籲政府及社會大眾，共同關注近期的交通事故並非意外，而是交通系統性的結構問題，切勿把肇事原因歸咎在年齡，而是駕駛人的身心能力是否足以安全上路，而非放任不適任駕駛者上路造成更多的交通事故。

吳宜蒨表達4點訴求，首先是將人本交通納入國民教育，從國民教育開始培養尊重生命的觀念；其次是提供用路人交通選擇，政府需提供沒有駕照的用路人其他出行選擇、健全相關環境。

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她表示，第3點訴求是對無照駕駛者輔導與導入刑責處置；第4點是制定「累進罰則」制度，違規者的罰款金額應依收入比例計算，讓高所得者不再能以金錢換取違法自由，回歸公平的法律效果。

吳宜蒨呼籲交通部重視系統性的交通暴力議題，不要讓人民每次出門，都在擔心今天能不能回得了家；小朋友需要靠父母接送，就是台灣交通出了一個很大的問題，希望可以共同打造以人為本、安全，讓行人有尊嚴步行的環境。（編輯：蕭博文）1140525

新北市三峽區19日發生重大車禍，還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨（前左3）呼籲政府及社會大眾共同關注近期幾場交通事故並非意外，希望未來可打造一個以人為本、安全且讓行人有尊嚴的步行環境。中央社記者王鴻國攝 114年5月25日

新北市三峽區19日發生重大車禍釀死傷，還路於民行人路權促進會25日號召民眾到場折白紙鶴，表達對死者的祝願。中央社記者王鴻國攝 114年5月25日

新北市三峽區19日發生重大車禍釀死傷，還路於民行人路權促進會號召民眾到場進行折白紙鶴追思悼念活動。中央社記者王鴻國攝 114年5月25日