卓榮泰：全力救治三峽車禍傷者 助校園早日恢復平靜

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（中央社記者賴于榛台北22日電）三峽車禍釀嚴重死傷，行政院長卓榮泰今天在行政院會上除指示醫院全力救治傷者外，並要求衛福部、教育部、新北市通力合作，讓受傷、受驚嚇的師生盡快恢復正常生活與校園平靜。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰說，除哀悼罹難者，也請醫院對仍在救治的傷者全力救治並且提供最好的照顧，部會也應給予最大協助；他也指示衛福部、教育部、新北市通力合作，讓受傷的學生以及其他受到驚嚇的師生，盡快恢復正常生活與校園平靜。

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卓榮泰說，交通部已經針對交通安全機制啟動檢討，期盼完善檢討後，不要再發生類似事件。交通部長陳世凱20日宣布，駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中高齡制度最快明年上路。

卓榮泰也說，校園跟社區還需要一段時間才能平復，希望各項調查盡快釐清，讓社會恢復平靜，也謝謝新北市長侯友宜、醫院及醫護人員、北大國小等人為此事奔波與努力。（編輯：林淑媛）1140522