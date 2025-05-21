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三峽車禍釀嚴重死傷 運安會宣布立案調查

2025/5/21 22:00（5/21 22:20 更新）
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新北市三峽區19日發生3死12傷重大車禍，運安會認定屬重大公路事故，正式立案調查。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區19日發生3死12傷重大車禍，運安會認定屬重大公路事故，正式立案調查。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
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（中央社記者余曉涵台北21日電）運安會今天說，新北市三峽區19日發生3死12傷重大車禍，運安會認定屬重大公路事故，正式立案調查，指定主任調查官並成立專案調查小組進行後續調查作業。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

國家運輸安全委員會今天在官網中指出，接獲事故通報後，指派調查人員前往現場蒐集相關資料。

運安會表示，依「運輸事故調查法」，認定本案屬重大公路事故立案調查，指定主任調查官並成立專案調查小組進行後續調查作業。

「運輸事故調查法」所指的重大運輸事故，是指造成一定數量之人員傷害、死亡或財物損害，或造成社會關注且經運安會認定的重大飛航事故、鐵道事故、水路事故及公路事故。

運安會說，有關三峽車禍案相關資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

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根據往例，事故發生1個月左右，運安會將公布初步調查報告，事故後半年會發布事實資料報告，事故發生後1年會公布最終調查報告。

這起重大車禍案引發輿論高度關注，交通部20日立刻宣布研擬高齡駕駛人駕照換照年齡，從現行的75歲改為70歲，有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程。（編輯：陳清芳）1140521

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