三峽車禍涉肇事駕駛意識待觀察 警：未製作筆錄
2025/5/22 11:33（5/22 12:36 更新）
（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市三峽重大車禍，涉嫌肇事男子仍在住院，亞東醫院今天表示，78歲余男仍於加護病房治療，生命現象逐步穩定中，意識狀態仍待觀察。警方說，外傳將製作筆錄是不實消息。
新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。
仍收治3名病患的亞東醫院上午表示，2名國中女童目前病況穩定，身心均持續恢復中，醫院將持續治療，及對家屬提供支持。
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至於外界關心的涉嫌肇事駕駛的病況，醫院說，78歲余男仍於加護病房進行治療，生命現象逐步穩定中，意識狀態仍待觀察。
有媒體報導，余男今天已經清醒，警方將製作筆錄；醫院澄清，余姓病患的意識狀態仍待觀察；警方說，這消息不正確，病患並未清醒，檢警將會等醫療單位確認病患意識足以製作筆錄時，才會在適當時機前往談話詢問。（編輯：方沛清）1140522
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