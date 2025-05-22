加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍
首頁 / 社會

三峽車禍7學生仍住院 救回女童創傷性腦損觀察中

2025/5/22 17:11（5/22 17:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北三峽發生重大車禍，7名學童仍住院。1名女童到院前無生命跡象被救回。市立土城醫院今天表示，OHCA（到院前無呼吸心跳）女童因創傷性腦損傷，仍持續在加護病房接受觀察與治療。

新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

市府教育局下午告訴中央社記者，統計目前仍有7名學童住院治療。其中，在三峽恩主公醫院治療的2名學童，肢體受傷，都已在普通病房休養。

亞東醫院今天表示，住院2名國中女童，目前病況穩定，身心均持續恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供支持。

目前在市立土城醫院有3名學童住院，副院長游明晉下午表示，三峽車禍中，有2名學童都已順利脫離呼吸器，恢復情況穩定，若一切順利，預計明天（23日）轉入普通病房進行後續治療。

車禍發生時，有1名女童被送到土城醫院時呈現無呼吸心跳（OHCA），後來搶救恢復生命跡象。院方說，OHCA女童因創傷性腦損傷，仍持續在加護病房接受觀察與治療。

不過，土城醫院OCHA受傷女童，當時是與另兩名往生女童一起放學，遭此意外令家長情緒打擊很大，目前，除班導師為窗口外，也婉拒外界、教育局關心與打擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

家屬透過醫院轉教育局呼籲，基於病患及家屬隱私與醫療秩序，請各界不要在加護病房打擾，孩子仍處於關鍵療養階段，請給予家屬安靜、平穩的陪伴空間。

教育局說，三峽國中的學校心理輔導持續進行，也對車禍傷亡的班級關注學生身心發展；同時為仍住院中的學生給予集氣與祝福。目前全力協助與陪伴學校關心學生、陪伴家屬與心理支持。（編輯：張銘坤）1140522

延伸閱讀
三峽車禍涉肇事余男完成2次手術 意識狀態仍須觀察新北三峽重大車禍 檢警恩主公醫院相驗死者新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
65
更多編輯台推薦新聞：