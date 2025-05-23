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三峽車禍肇事男仍加護病房 新北檢：若脫產將究辦

2025/5/23 17:31
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市三峽警分局今天表示，重大車禍涉嫌肇事的余姓男子，仍在加護病房觀察，意識狀況還無法製作偵訊筆錄。新北檢指出，如有協助車禍案應負賠償責任者脫產，檢方必嚴厲究辦，

新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

三峽警分局長劉文雄今天前往亞東醫院，慰勞在加護病房外24小時戒護的員警，並拜訪涉肇事余男的主治醫師。

三峽警分局副分局長林子翔下午轉述主治醫師說法，余男仍在加護病房觀察，意識狀況還無法製作偵訊筆錄。

林子翔在案情偵辦進度說明會表示，檢警已查扣肇事車輛行車紀錄器，發現部分檔案遺失，已經盡全力還原。目前正由檢察官全力調查。對整輛車已經完整的搜索、查扣，車上除常備藥品，並沒有任何違禁物。

林子翔說，檢警對家屬及被害人的傷痛感同身受，也全力調查各項事證，釐清各項事實。目前最欠缺的是涉嫌肇事余男的說詞，但目前仍不適合做筆錄。

警方強調，即使將來清醒後可做筆錄，也會交叉比對釐清其說詞，並不會全般接受其供詞。檢警會詳細、完備的調查，還原事發過程，給被害人與家屬完整的交代。

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新北地檢署今天發布文字說明表示，如協助車禍案應負賠償責任的人脫產，檢方一定嚴厲究辦，以維死者家屬及被害人權益。犯罪被害人保護協會台灣新北分會已安排律師，提供死者家屬及被害人協助，以保障權益。

對於外界有關余男病況、國道行車路線、購買飲料、放置盆栽肥料等諸多報導，警方也逐一說明與澄清不實消息。警方並強調，傳聞余男將進行第三次手術，及員警找不到余男妻子部分，均為不實訊息。（編輯：林恕暉）1140523

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