三峽車禍 肇事余翁及重傷女童仍在加護病房

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市三峽區19日發生78歲余姓老翁駕車暴衝，造成3死12傷的重大車禍。余男目前仍於加護病房治療。至於OHCA救回的女童生命跡象穩定，仍在加護病房觀察治療。

三峽區北大國小旁重大車禍造成3死12傷，經送醫急救後，傷者陸續出院，恩主公醫院指出，住院的兩名學童經治療後恢復良好，昨天中午已經順利出院，返家休養。

肇事的余姓老翁送醫持續昏迷，亞東醫院表示，余男目前仍於加護病房治療中，狀況尚無異動；受傷女童病況穩定，手術部分效果良好，持續恢復中。

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土城醫院表示，傷者治療情形今天不做更新。根據院方日前說明，1名成年男性傷者術後恢復良好，至於原在加護病房的兩名學童經骨折手術復位後，23日已轉普通病房治療。

至於原OHCA（到院前心肺功能停止）的重傷女童經急救後恢復生命徵象，土城醫院日前表示，女童生命徵象穩定，但仍需要維生系統維持，目前在加護病房接受觀察與治療。（編輯：李淑華）1140525