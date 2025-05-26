三峽車禍肇事者仍在加護病房 警局長：未作筆錄

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（中央社記者王鴻國新北26日）新北市三峽車禍造成重大傷亡，但肇事余姓駕駛仍持續在加護病房接受治療，新北市警察局長廖訓誠表示，因涉及證據能力問題，要等醫院就肇事者意識狀態認定後才會製作筆錄。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員卓冠廷及國民黨議員江怡臻、林金結等人質詢三峽重大車禍的真相釐清，及是否協助進行肇事者財產假扣押等問題。

廖訓誠表示，外界都很關心肇事者目前狀況，以便釐清相關案情，但肇事者還在加護病房，沒有辦法做筆錄。因為涉及證據能力問題，要等醫院就肇事者意識狀態認定後才會製作筆錄。

他表示，雖然肇事者仍在加護病房，但檢察官已指揮專案小組進行很多調查工作，並持續蒐集事證，這些事證都會放在偵辦卷宗中，未來會給社會一個真相。

為了維護通學安全，廖訓誠表示，已與廠商進行會勘，未來將在三峽區學成路跟國成街口建置科技執法設備，主要執法項目是「不停讓行人」及「時段性禁行車輛」的違規取締，預計在7月底前設置完成。

法制局長蔡庭榕表示，第一時間與犯保協會合作，由犯保協會出具保證書代替保證金，5月22日已向法院完成對肇事者財產假扣押的遞狀程序。

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亞東醫院表示，女童病況穩定，持續恢復中；肇事駕駛余男仍於加護病房治療，狀況無異動。

新北市立土城醫院表示，三峽車禍中的成年男性傷者經手術治療後恢復良好，已於今天出院。另兩名學童23日由加護病房轉入普通病房，持續接受治療，病況穩定。原OHCA女童因創傷性腦損傷，仍在加護病房接受密切治療與觀察，醫療團隊將持續提供最佳照護。（編輯：黃名璽）1140526