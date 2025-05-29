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運安會立案調查三峽車禍 6月公布初步報告

2025/5/29 11:23（5/29 11:41 更新）
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新北市三峽車禍造成重大傷亡，國家運輸安全調查委員會主委林信得29日表示，針對此案已立案調查，並動員15名人力，預計6月公布初步報告，10月提出事實資料報告。中央社記者黃巧雯攝 114年5月29日
新北市三峽車禍造成重大傷亡，國家運輸安全調查委員會主委林信得29日表示，針對此案已立案調查，並動員15名人力，預計6月公布初步報告，10月提出事實資料報告。中央社記者黃巧雯攝 114年5月29日
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）新北三峽車禍造成重大傷亡，國家運輸安全調查委員會主委林信得今天說，已立案調查，動員15名人力，預計6月公布初步報告，10月提出事實資料報告，明年1月公布調查報告草案。

立法院交通委員會今天處理114年度中央政府總預算關於國家運輸安全調查委員會預算凍結案。

新北市三峽區19日發生重大車禍事件，肇事駕駛78歲，這起車禍導致3人死亡、12人受傷。國民黨立委洪孟楷質詢時關切目前調查進度，林信得表示，已與檢調單位合作，但還待事件資料紀錄器（EDR）解讀、駕駛員訪談等一系列調查。

運安會在認定三峽車禍屬重大公路事故後，已立案調查，林信得說，運安會已投入15名人力調查，幾乎排擠掉其他案子，希望能縮短調查時間。

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交通部研擬高齡駕駛人換照年齡下修到70歲，洪孟楷表示，外界原先以為是高齡駕駛問題，但後來發現駕駛在400公尺內發生多次事故，應釐清真相，駕駛是故意或過失。林信得認為，不是只有單純年齡問題，會再提供一些建議給交通部。

民進黨立委李昆澤、蔡其昌詢問調查時程表，林信得表示，預計6月公布初步報告，10月提出事實資料報告，預計明年1月調查報告草案出爐，希望能縮短時程，但要視蒐集到的資料是否完整。（編輯：管中維）1140529

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