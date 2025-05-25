三峽車禍民團上街3訴求 交通部：安全是共同目標

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（中央社記者余曉涵台北25日電）新北三峽車禍釀嚴重死傷，多個路權團體今天號召民眾走上街頭，提出駕駛人全面回訓等3大訴求。交通部回應，安全是共同目標，會納入大家的意見作為未來施政參考。

新北市三峽區北大國小外道路19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

行人零死亡推動聯盟等10多個路權團體今天號召200多人走上街頭，從立法院走到交通部前，並提出駕駛人全面回訓、改革高齡換照制度、交通工程改善3大訴求。

下一代人本交通促進會理事巫愷政表示，目前換照只要通過簡易的體格檢查及認知功能測驗就可以換照，但無法確認駕駛能力，應該要透過具有鑑別度的檢核，嚴格檢驗駕駛能力及身心狀況。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，台灣汽機車強制責任險最高僅新台幣200萬元，但台灣物價已經上漲，這樣的金額實在難以照護受害者與其家庭，要求應該上修至500萬元。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，交通改善應該先解決工程、教育及執法（3E）的交通工程問題，透過良好的交通設計，像行人友善區、通學區等規劃，從路口標誌、鋪面等清楚提醒駕駛這是需要減速慢行的地方，並透過實體人行道、強制專設汽車防暴衝裝置等方式，讓事故發生時，將傷害減到最低。

台灣職能治療學會監事張玲慧表示，駕駛人會因為疾病、藥物的影響，導致駕駛能力下降，但目前台灣並沒有針對因為疾病影響的高風險駕駛，例如中風、心血管疾病、視力退化等提供後續諮詢、評量與復健訓練機制。

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張玲慧認為，目前台灣有一批職能治療師進行相關訓練，可以好好評估駕駛人是否適任，但目前卻沒有相關機制讓這群職能治療師可以進行這樣的評估。

交通部公共運輸監理司副司長胡迪琦出面接受民眾的陳情書，胡迪琦說，安全是共同的目標，會持續收集大家意見，也會納入未來施政參考。（編輯：管中維）1140525